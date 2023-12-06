Фитнес-тренер посоветовала упражнения для поднятия тонуса на рабочем месте

Фитнес-тренер Людмила Ткач предложила делать наклоны головы на рабочем месте

Фитнес-тренер Людмила Ткач посоветовала упражнения, которые помогут поднять тонус на рабочем месте. Ее слова приводит Woman Hit.

Специалист предложила начать с наклонов головы. «Кладем руки за голову, выпрямляем спину и опускаем подбородок. Наклоняемся вперед на выдохе, спина должна округлиться, пока вы не почувствуете напряжение в мышцах спины. Выдыхая, выпрямитесь, спину немного прогибаем», — описала она технику выполнения упражнения.

Далее Ткач рекомендовала делать боковые наклоны туловища с рукой. Упражнение снимет напряжение с мышц и улучшит подвижность позвоночника.

Следующее упражнение направлено на растяжку мышц ягодиц и бедер. «Не вставая со стула, прижимаем стопы к полу, кладем стопу правой ноги на колено другой ноги. Наклоняемся вперед на выдохе, предплечье должно лечь на голень поднятой ноги. Держим позицию около десяти секунд», — описала Ткач технику, отметив, что спина не должна округляться.

Еще одно упражнение — разгибание коленей. В положении сидя прижмите стопы к полу, а после поочередно поднимайте ноги и задерживайте в верхней точке, не отрывая колени от стула.

Ранее россиянам назвали лучшие упражнения при отсутствии сил. Отмечалось, что в таком состоянии лучше заняться ходьбой или йогой.