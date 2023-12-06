В Хабаровске пройдет фестиваль исполнителей на русских народных инструментах

В Хабаровске с 8 по 10 декабря пройдет IV фестиваль-конкурс исполнителей на русских народных инструментах им. Б.К. Ушакова. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»

Изначально фестиваль создавался для струнных — балалайки и домры, но мероприятие развивалось, и теперь в нем принимают участие творческие коллективы и целые оркестры.

«Оркестры сейчас претерпевают изменения, меняются репертуары. Если раньше это были народные произведения, то сейчас изменения происходят в сторону современной музыки. Спрос сейчас, особенно у молодых людей, именно на современную музыку и такой народный оркестр они готовы слушать. Главное, чтобы это было выполнено профессионально», — рассказала председатель жюри прошлых лет Вера Макарова.

В этом году к мероприятию присоединятся музыканты из Хабаровского и Приморского краев, а также Еврейской автономной области. Конкурсные прослушивания солистов начнутся 8 декабря в хабаровском колледже искусств, 9 числа состоятся выступления ансамблей и оркестров. Фестиваль завершится большим гала-концертом во дворце «Русь».

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии с 10 по 13 декабря пройдет международный фольклорный фестиваль «Арфæ». В нем примут участие творческие коллективы из регионов СКФО, Южной Осетии и Абхазии. В программе представлено три номинации: «Музыкальный фольклор», «Инструментальное творчество» и «Хореография».