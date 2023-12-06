Футболист объяснил выбор между сборными России и Армении

Футболист «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, что выбрал сборную Армению сердцем

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян объяснил выбор между сборными России и Армении. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Севикян рассказал, что получил предложение играть в российской сборной, когда начал оформление армянского паспорта. «Не ожидал этого совсем. Ни с кем не созванивался и не разговаривал, только сказал клубу о том, что мне делают документы для выступления за Армению», — поделился футболист.

По словам игрока, он сделал выбор сердцем. «Не было такого, что я с кем-то встретился и решил. Прежде всего, спрашивал себя сам, хочу ли этого. Почувствовал, что хочу, и согласился. Никто не мог на меня повлиять», — подчеркнул Севикян.

31 августа Севикян, вызванный на сентябрьский сбор национальной команды России, объявил об отказе принять приглашение из-за решения выступать за Армению. В составе команды он провел три матча в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.