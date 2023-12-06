Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:37, 6 декабря 2023Экономика

Действия руководства убыточной «Почты России» проверят

Счетная палата начала проверку «Почты России» после сообщений о новых убытках

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В конце ноября этого года по предложению Госдумы Счетная палата начала проверку деятельности «Почты России», которая по итогам года получит убытки на 24,5 миллиарда рублей. Об этом в комментарии «Ведомостям» рассказал представитель ведомства.

Потери государственного предприятия стали понятны после аудита Федерального казначейства, который инициировало само руководство «Почты России». При этом в 2022 году «Почта России» столкнулась с убытками в размере 30,4 миллиарда рублей.

По предварительному мнению аудиторов, такой результат связан с рядом ошибочных решений руководства компании, среди которых рост зарплат линейного персонала, руководителей дочерних структур и топ-менеджеров, слабое управление недвижимым имуществом, а также запуск неэффективных проектов, таких как «постаматы».

Финансовое положение компании активно обсуждается с сентября, когда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в компании. По ее словам, если правительство не перестанет закрывать глаза на проблему, «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится».

Материалы по теме:
Российский Центробанк резко поднял ставку. Как это отразится на курсе рубля?
Российский Центробанк резко поднял ставку. Как это отразится на курсе рубля?
27 октября 2023
В «Почте России» растет финансовая дыра. Как власти и бизнес предлагают спасать госкомпанию?
В «Почте России» растет финансовая дыра. Как власти и бизнес предлагают спасать госкомпанию?
26 сентября 2023

Опрошенные изданием эксперты указали, что в случае установления нарушений Счетная палата вправе потребовать привлечения к ответственности лиц, допустивших их, и возмещения ущерба государству. В том числе аудиторы проверяют целевое использование бюджетных средств и правомерность принятых руководством решений.

В конце ноября стало известно, что после отклонения инициативы о сборах с маркетплейсов единственным вариантом спасения Почты России осталась поддержка государства. Одним из вариантов может стать выделение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Вот-вот бросим Украину» В Сенате США усомнились в продолжении помощи Киеву и предсказали последствия для Европы

      Сбер проводит презентацию новой Стратегии развития

      Алиев заявил о нежелании Баку воевать с Ереваном

      На Западе раскрыли отношение к мирным переговорам по Украине

      В российских Ми-8МТВ-1 и «Ансат» нашли поддельную резину

      В Британии заявили о скором обсуждении с США поддержки Украины

      Создатели «Слова пацана» отреагировали на слухи о пересъемке финальной серии

      Кобыла родила жеребенка-циклопа и озадачила ветеринаров

      Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения

      Спортсмен-колясочник попался с 20 килограммами мефедрона в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости