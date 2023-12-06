В МИД высказались о разрушающих российский футбол санкциях

Мария Захарова заявила, что санкции нацелены на разрушение российского футбола

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цель санкций против российского футбола. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова заявила, что международные организации, не допуская команды на турниры, хотят разрушить российский футбол. «Несмотря на внешнее давление, мы будем продолжать организовывать на своей территории и принимать участие в крупных спортивных соревнованиях и мероприятиях», — рассказала она.

2 декабря стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/2025.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть крупных турниров.

