Южная Корея выбрала новый военно-транспортный самолет

Южная Корея выбрала бразильский C-390 в качестве нового транспортного самолета

Бразильская компания Embraer выиграла тендер на поставку военно-транспортных самолетов для Военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи. В качестве нового самолета Сеул выбрал C-390, пишет Defense News.

Отмечается, что администрация программы оборонных закупок Южной Кореи выбрала C-390 в рамках программы Large Transport Aircraft II. Это делает страну первым азиатским заказчиком бразильского самолета.

В рамках контракта производитель обеспечит обучение экипажей, подготовку наземной инфраструктуры, сервисное обслуживание и поставку запчастей для C-390. В компании не раскрыли количество заказанных самолетов.

Двухдвигательный C-390 совершил первый полет в 2015 году. Дальность полета C-390 с 26 тоннами груза составляет более 1800 километров.

В октябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

В том же месяце источник ТАСС сообщил, что глубокая модернизация двигателя Д-18Т для тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100 близка к завершению. Все элементы Д-18Т производятся в России.