МИД ответил на желание Армении решить вопросы о поставках оружия

Захарова: МИД приветствует намерение Армении решить вопросы о поставках оружия

В Министерстве иностранных дел России приветствуют намерение Армении решить вопрос о поставках российского оружия в духе партнерства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

Таким образом она ответила на нежелание Евревана обращаться в суд из-за не пришедших поставок ранее оплаченного российского оружия. «Думаю, до этого не дойдет. Вопрос решится в рамках партнерских отношений», — заявил заместителя министра обороны Армении Грачья Саркисян.

Захарова также отметила, что ей бы не хотелось, чтобы армянский народ был обманут западными странами, с которыми республика также ведет военно-техническое сотрудничество. По ее мнению, поставленные Еревану французские бронемашины «Бастион» являются неликвидом, что подтверждает опыт Специальной военной операции на Украине.

В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не поставила Армении уже оплаченное Ереваном оружие. По словам армянского лидера, в республике понимают, что Москве самой нужно оружие, поэтому стороны должны найти выход из сложившейся ситуации.