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09:44, 7 декабря 2023Силовые структуры

Два пулевых ранения обнаружили на теле экс-депутата Рады Кивы

На теле экс-депутата Рады Кивы обнаружили два огнестрельных ранения

Фото: Максим Чурусов / ТАСС

На теле бывшего депутата Рады Ильи Кивы в Подмосковье обнаружили два пулевых ранения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Изъяты две пистолетные гильзы и патрон. Следователи осмотрели машину Кивы и гостиничный номер в отеле «Величъ Country Club», где он жил последние месяцы. Ведутся допросы свидетелей.

Киву с огнестрельными ранениями нашли днем 6 декабря. Возбуждено уголовное дело, его передали в первое управление по расследованию особо важных дел подмосковного управления СКР.

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      Илона Палей
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