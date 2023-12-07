Два пулевых ранения обнаружили на теле экс-депутата Рады Кивы

На теле экс-депутата Рады Кивы обнаружили два огнестрельных ранения

На теле бывшего депутата Рады Ильи Кивы в Подмосковье обнаружили два пулевых ранения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Изъяты две пистолетные гильзы и патрон. Следователи осмотрели машину Кивы и гостиничный номер в отеле «Величъ Country Club», где он жил последние месяцы. Ведутся допросы свидетелей.

Киву с огнестрельными ранениями нашли днем 6 декабря. Возбуждено уголовное дело, его передали в первое управление по расследованию особо важных дел подмосковного управления СКР.