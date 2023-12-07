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19:04, 7 декабря 2023Экономика

Глава ВТБ спрогнозировал курс доллара до конца 2023 года

Глава ВТБ Костин: возврат к курсу доллара в 100 рублей в 2023 году маловероятен
СюжетКурс доллара:
Андрей Костин

Андрей Костин. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Глава ВТБ Андрей Костин счел маловероятным возвращение в 2023 году курса к отметке в 100 рублей за доллар, сообщает РИА Новости. Согласно его прогнозу, американская валюта «будет плавать в районе 90-90+».

Костин отметил, что недавнее укрепление курса произошло в силу нескольких причин, в числе которых рост ключевой ставки и введение мер по продаже валюты экспортерами.

При этом базовых оснований для укрепления рубля российский банкир сейчас не видит. По его мнению, вклад снижения курса рубля в инфляцию, которая по данным опрошенных ЦБ экономистов достигнет в текущем году 7,6 процента, не так уж велик.

Курс доллара и других ведущих мировых валют стал расти в отношении рубля с первого дня декабря. Преодолев отметку в 90 рублей стоимость доллара к 6 декабря достигла 93 рублей, евро закрепился выше 100 рублей. На момент написания материала курс доллара составляет около 92,2 рубля.

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      Дмитрий Воронин
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