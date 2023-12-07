Гвардиола назвал условие завершения карьеры
Гвардиола заявил, что завершит карьеру, если «Манчестер Сити» оформит требл
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие завершения карьеры. Его слова приводит Daily Mail.
«Если мы выиграем требл в этом сезоне, я завершу карьеру. Это точно», — заявил он, добавив, что это будет чрезвычайно сложно.
Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанского специалиста уже оформила требл, выиграв Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Издание FourFourTwo назвало Гвардиолу лучшим клубным тренером мира.
Ранее Гвардиола также работал с «Барселоной» и «Баварией». Вместе с каталонским клубом он трижды побеждал в чемпионате Испании и дважды выигрывал главный еврокубковый турнир.