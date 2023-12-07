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10:47, 7 декабря 2023Спорт

Гвардиола назвал условие завершения карьеры

Гвардиола заявил, что завершит карьеру, если «Манчестер Сити» оформит требл

Фото: Jason Cairnduff / Action Images / Reuters

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие завершения карьеры. Его слова приводит Daily Mail.

«Если мы выиграем требл в этом сезоне, я завершу карьеру. Это точно», — заявил он, добавив, что это будет чрезвычайно сложно.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанского специалиста уже оформила требл, выиграв Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Издание FourFourTwo назвало Гвардиолу лучшим клубным тренером мира.

Ранее Гвардиола также работал с «Барселоной» и «Баварией». Вместе с каталонским клубом он трижды побеждал в чемпионате Испании и дважды выигрывал главный еврокубковый турнир.

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      Дарья Коршунова
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