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07:00, 7 декабря 2023Спорт

В России высказались о сроках возвращения на Олимпиаду

Депутат Журова допустила возвращение России на Олимпиаду

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение о полноценном возвращении российских спортсменов на Олимпиаду достаточно быстро в случае мирного урегулирования украинского конфликта. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

«После Первой и Второй мировой войн, несмотря на санкции, Германия все равно возвращалась на Олимпиаду. А вред, который она наносила, был несопоставим с тем, что делает Россия. Мы не наносим вред, а защищаем свои территории, — подчеркнула политик. — В нашем случае возвращение может случиться только в случае подписания мирных договоренностей с Украиной. Пока не будет соглашения, МОК не будет допускать спортсменов под российским флагом».

Депутат также обратила внимание на то, что МОК постоянно оттягивает решение об участии в Олимпиаде российских спортсменов. По ее мнению, это может быть связано с надеждами комитета на скорое завершение конфликта.

«МОК не принимает окончательного решения, говоря, что озвучит его в марте. Они все-таки допускают, что за это время ситуация может измениться, что начнутся мирные переговоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже говорит о неоднозначном отношении альянса к происходящему, что там не совсем довольны успехами Украины. И МОК тоже считывает эту риторику, потому и оттягивает решение», — считает Журова.

Ранее международные спортивные федерации попросили МОК допустить до Олимпиады в Париже 2024 года нейтральных спортсменов из России, прошедших квалификацию или имеющих возможность отобраться на Игры.

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