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16:10, 7 декабря 2023Путешествия

Пассажирка севшего в поле самолета прокомментировала идею уволить пилотов

Пассажирка севшего в поле самолета назвала несправедливой идею уволить пилотов

Фото: РИА Новости

Пассажирка севшего в поле под Новосибирском самолета «Уральских авиалиний» назвала идею уволить пилотов несправедливой. Так она прокомментировала ситуацию в беседе с «Известиями».

По словам россиянки, пилоты Сергей Белов и Эдуард Семенов не виноваты в том, что вытекла тормозная жидкость лайнера. На ее взгляд, они сделали все, чтобы спасти пассажиров.

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«До экстренной посадки и после [нее], я считаю, они вели себя профессионально. Они совершали все действия, чтобы получить хороший результат. Для меня они герои», — заключила пассажирка.

Ранее в декабре сообщалось, что пилотам «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, посадившим самолет в пшеничном поле под Новосибирском, предложили уволиться по собственному желанию. Уточняется, что руководство компании попросило командира воздушного судна и второго пилота подписать заявления об увольнении без объяснения причин.

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      Зарина Дзагоева
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