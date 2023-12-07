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10:21, 7 декабря 2023Путешествия

Стала известна судьба севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

«Известия»: севший в поле самолет «Уральских авиалиний» разберут на запчасти

Фото: РИА Новости

Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» разберут на запчасти и спишут в утиль. О судьбе лайнера рассказало издание «Известия» со ссылкой на источники, близкие к авиавластям.

Как стало известно, такое решение связано с тем, что ни одна российская организация не станет брать на себя ответственность за возвращение воздушного судна в эксплуатацию без проведения необходимых исследований прочности его конструкции. Сообщается, что до этого подобные испытания никто не осуществлял.

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Генеральный директор и владелец авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что лайнер не сможет взлететь с пшеничного поля. По его словам, для этого потребуется построить взлетную полосу, что экономически нецелесообразно.

Между тем в пресс-службе Росавиации сообщили, что специалисты агентства еще не оценивали перспективы восстановления летной годности самолета, поскольку расследование инцидента не закончено.

Ранее сообщалось, что пилотам «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, посадившим самолет в пшеничном поле под Новосибирском, предложили уволиться по собственному желанию. Руководство компании попросило командира воздушного судна и второго пилота подписать заявления без объяснения причин.

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      Марина Черняк
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