В Совфеде увидели политический сдвиг в США

Пушков увидел политический сдвиг в США из-за блокирования помощи Израилю

В США наблюдается политический сдвиг — об этом свидетельствует блокирование республиканцами пакета помощи Украине и Израилю, считает сенатор Алексей Пушков. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

«Сам факт, что республиканцы блокируют еще и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США. Как отмечал в последнем интервью Генри Киссинджер, при всей остроте политической борьбы во времена Никсона в США было все же какое-то единство. Но потом оно начало исчезать», -- считает парламентарий.

По его мнению, с единством в США покончили президенты Дональд Трамп и Джо Байден, сейчас в американском правящем классе глубокий раскол. На фоне этого Байден и его администрация не смогут продвигать финансовую поддержку Киева без решения вопроса об укреплении южной границы США, считает политик.

Ранее член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Вашингтон близок к тому, чтобы отказать Украине в предоставлении очередного пакета помощи.

Еще в ноябре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о критическом моменте в финансовой поддержке Украины. По его словам, сейчас у американского руководства нет прежней гибкости для финансирования Киева.