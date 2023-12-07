В России призвали изменить закон о психиатрической помощи после стрельбы в школе

Милонов призвал изменить закон о психиатрической помощи после стрельбы в школе

В России необходимо изменить закон о психиатрической помощи. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя сообщения о стрельбе в гимназии в Брянске.

«Родители не всегда способны определить изменения в состоянии ребенка. Закон о психиатрической помощи должен включать диспансерное профилактическое наблюдение у психиатра, как и у остальных врачей. Я бы хотел, чтобы у нас было именно так. У нас, к сожалению, по-другому. Пока беда не случилась, без согласия никуда», — заявил Милонов.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса брянской гимназии № 5 пришла в школу с помповым ружьем своего отца. Она зашла на урок биологии и открыла стрельбу по одноклассникам. Жертвами нападения стали два человека, одна из них — сама стрелявшая. Пятеро человек пострадали, они доставлены в больницу.