Американский хоккеист объяснил противоречия между США и Россией

Хоккеист Менелл заявил, что пропаганда делает американцев и россиян врагами

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл объяснил противоречия между США и Россией. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«В мире много пропаганды, недопонимания и стереотипов, что делает людей врагами. Русские не понимают американцев, а американцы — русских», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что между гражданами двух стран много общего, и назвал Россию и США великими державами.

Менелл получил российский паспорт 1 августа. Он выступает за столичный клуб с сентября 2022 года.

В сезоне-2020/2021 хоккеист играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за минское «Динамо», после чего на год уехал из России. Большую часть карьеры защитник провел в Американской хоккейной лиге, представляя такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс».