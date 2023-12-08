Фетисов отреагировал на достижение Овечкиным отметки в 1500 очков в НХЛ

Вячеслав Фетисов назвал большим достижением 1500 очков Александра Овечкина в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на достижение российским форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным отметки в 1500 набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал нападающего красавчиком. «Большое достижения для мирового спорта в целом. Хочется пожелать Саше, чтобы он побил главный рекорд Уэйна Гретцки по голам. Не все идет так, как хотелось бы, понятно, что психологическое давление со всех сторон, но я уверен, что он добьется этого», — заявил Фетисов.

Овечкин первым из россиян в НХЛ достиг отметки в 1500 очков ранее в пятницу, 8 декабря. Юбилейное очко форвард набрал в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старс». Россиянин сделал голевую передачу, а его команда потерпела поражение в серии буллитов (4:5).

В нынешнем сезоне Овечкин провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На счету россиянина пять голов и десять результативных передач.