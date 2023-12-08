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10:17, 8 декабря 2023Спорт

Кучеров прервал серию из 11 подряд матчей НХЛ с набранными очками

Никита Кучеров прервал серию из 11 подряд матчей НХЛ с набранными очками

Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прервал серию из 11 подряд матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с набранными очками. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече против «Нэшвилл Предаторс», которая прошла в ночь на пятницу, 8 декабря, россиянин не смог отметиться заброшенной шайбой или результативной передачей. Его команда уступила со счетом 1:5.

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10 октября 2023

Кучеров провел на площадке 23 минуты и 26 секунд. Россиянин нанес шесть бросков в створ ворот.

2 декабря Кучеров был признан первой звездой ноября в НХЛ. В минувшем месяце россиянин провел 14 матчей в регулярном чемпионате. Форвард забросил девять шайб и сделал 19 результативных передач.

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      Алексей Гусев
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