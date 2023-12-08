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11:54, 8 декабря 2023Россия

Спасавший детей от стрельбы в гимназии Брянска физкультурник описал день ЧП

Учитель физкультуры из гимназии в Брянске встретил раненого ребенка на лестнице
СюжетСтрельба в Брянске

Фото: Александр Чернов / Коммерсантъ

Учитель физкультуры, спасавший детей от стрельбы в гимназии в Брянске, заявил, что встретил раненого ребенка на лестнице. Его описание о дне ЧП привел телеканал «Звезда».

Он пояснил, что учащихся, находившихся на занятии в спортивном зале, отправили в раздевалку, когда раздались первые выстрелы.

«Что было с другими кабинетами не знаю, не видел, просто бежал наверх. Встретил одного ребенка раненого, усадил на пол, сказал зажать раны. Дальше побежал в кабинет, в котором все произошло», — поделился учитель.

По его словам, полиция приехала быстро — буквально через 10 минут у учебного учреждения стояли трое оперативников с автоматами. Комментируя наличие в здании металлоискателя, педагог отметил, что рамка «была и звенела».

В беседе с телеканалом «360» физкультурник рассказал, что пытался реанимировать гимназистку, которая получила тяжелое ранение. Мужчина сообщил также, что медики опоздали и девочку спасти не удалось.

До этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что одному из подростков, который пострадал при стрельбе в гимназии Брянска, проводят операцию.

Утром 7 декабря 14-летняя гимназистка открыла стрельбу на уроке биологии в Брянске. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось.

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      Анна Щербакова
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