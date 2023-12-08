Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:36, 8 декабря 2023Экономика

В Госдуме объяснили троекратное увеличение закупок российского урана Вашингтоном

Депутат Ананских заявил, что России выгодно продавать уран США

Фото: Unsplash

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал информацию о том, что в октябре 2023 года США нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонны. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал причину роста соответствующих закупок Вашингтоном.

Ананских обратил внимание на то, что доходы от продажи урана приносят российскому бюджету дополнительный доход.

«Объем увеличился по простой причине: одним из крупнейших поставщиков [урана] была Африка, но сейчас в связи с тем, что там меняется власть, они (США — прим. «Ленты.ру») спокойно и надежно покупают российский уран. Российская Федерация традиционно является одним из крупнейших игроков на этом рынке, и увеличение поставок в США — это подтверждение наших возможностей на международном рынке продажи урана», — объяснил он.

Ананских также исключил возможность того, что Москва будет использовать поставки урана в качестве инструмента давления на Вашингтон. «Задача России — это улучшение качества жизни россиян, а не ухудшение качества жизни американцев», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в октябре этого года нарастили закупки российского урана втрое, общая сумма поставок составила 43,25 тонны. Уточнялось, что, такие объемы ресурса обошлись США в 62,8 миллиона долларов. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года — Россия оказалась вторым главным поставщиком этого топлива в страну.

До этого Словакия отказалась от поддержки санкций против российского ядерного топлива. Там заявили, что альтернативу российскому сырью сейчас не найти. Пока в ЕС считают, что нужно больше наказывать страны, которые помогают Москве обходить ограничения.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин снова идет в президенты в 2024 году. До выборов осталось три месяца

      Власти раздали россиянам миллиарды рублей

      Олимпийский чемпион из России рассказал о предложении выступать за Казахстан

      У СПБ Биржи появится новый устав

      На вооружение ЦВО поступили радиостанции стратегического управления

      Врач предупредила о серьезной опасности одной популярной привычки

      Нашествие саранчи на туристический город назвали библейским предупреждением

      Для нацменьшинств стран ЕС на Украине сделали языковые поблажки

      Орбан заявил о цивилизационном отличии России от Европы

      В России резко подорожали стройматериалы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости