В Госдуме объяснили троекратное увеличение закупок российского урана Вашингтоном

Депутат Ананских заявил, что России выгодно продавать уран США

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал информацию о том, что в октябре 2023 года США нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонны. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал причину роста соответствующих закупок Вашингтоном.

Ананских обратил внимание на то, что доходы от продажи урана приносят российскому бюджету дополнительный доход.

«Объем увеличился по простой причине: одним из крупнейших поставщиков [урана] была Африка, но сейчас в связи с тем, что там меняется власть, они (США — прим. «Ленты.ру») спокойно и надежно покупают российский уран. Российская Федерация традиционно является одним из крупнейших игроков на этом рынке, и увеличение поставок в США — это подтверждение наших возможностей на международном рынке продажи урана», — объяснил он.

Ананских также исключил возможность того, что Москва будет использовать поставки урана в качестве инструмента давления на Вашингтон. «Задача России — это улучшение качества жизни россиян, а не ухудшение качества жизни американцев», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в октябре этого года нарастили закупки российского урана втрое, общая сумма поставок составила 43,25 тонны. Уточнялось, что, такие объемы ресурса обошлись США в 62,8 миллиона долларов. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года — Россия оказалась вторым главным поставщиком этого топлива в страну.

До этого Словакия отказалась от поддержки санкций против российского ядерного топлива. Там заявили, что альтернативу российскому сырью сейчас не найти. Пока в ЕС считают, что нужно больше наказывать страны, которые помогают Москве обходить ограничения.