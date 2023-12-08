В Госдуме раскритиковали Карпина за слова о дебилах

Депутат Госдумы Свищев заявил, что Карпину нужно выбирать выражения

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев раскритиковал главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина за слова о дебилах, сказанные специалистом после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, тренер должен выбирать выражения, так как на него смотрят многие. «Он однозначно должен понести наказание согласно регламенту, а за подготовку поля отвечает стадион. Проводящая сторона отнеслась халатно, их бы надо тоже наказать за некачественную подготовку футбольного поля», — добавил Свищев.

7 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Карпина на два матча, один из которых — условно.

3 декабря Карпин критически оценил проведение матча в сильный снегопад. «Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду», — заявил он.

Встреча ЦСКА и «Ростова» была под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада, однако судейская бригада приняла решение провести игру. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.