Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
Сегодня
19:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Аль-Наср
Сегодня
21:00 (Мск)
Эр-Рияд
Саудовская Аравия - Про-Лига|16-й тур
Ювентус
Сегодня
22:45 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|15-й тур
Хетафе
Сегодня
23:00 (Мск)
Валенсия
Испания - Примера|16-й тур
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
09:33, 8 декабря 2023Спорт

В Госдуме раскритиковали Карпина за слова о дебилах

Депутат Госдумы Свищев заявил, что Карпину нужно выбирать выражения
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев раскритиковал главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина за слова о дебилах, сказанные специалистом после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, тренер должен выбирать выражения, так как на него смотрят многие. «Он однозначно должен понести наказание согласно регламенту, а за подготовку поля отвечает стадион. Проводящая сторона отнеслась халатно, их бы надо тоже наказать за некачественную подготовку футбольного поля», — добавил Свищев.

7 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Карпина на два матча, один из которых — условно.

3 декабря Карпин критически оценил проведение матча в сильный снегопад. «Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду», — заявил он.

Встреча ЦСКА и «Ростова» была под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада, однако судейская бригада приняла решение провести игру. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошли два похожих аварийных случая с двигателями самолетов. Что стало причиной экстренной посадки?

      Стало известно о наступлении Российской армии у Артемовска

      Российские бойцы рассказали о борьбе с украинскими беспилотниками в зоне СВО

      Примкнувшего к ВСУ актера из «Возвращения Мухтара» убили

      Нефтегазовые доходы России рухнули

      Названа часто игнорируемая болезнь-провокатор рака

      Медведев назвал три особенности шантажа Конгресса США администрацией Байдена

      Тайвань обвинил Китай в подготовке мирного захвата острова через выборы

      В России стало меньше аптек

      Россиянин вонзил нож в глаз любовника жены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости