В МИД отреагировали на допуск россиян на Олимпийские игры-2024

Захарова заявила, что спортсмены сами будут принимать решение об участии в Играх

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на допуск россиян на Олимпийские игры-2024. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Захарова заявила, что спортсмены сами будут принимать решение об участии в турнире. «Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает — нанести нам как можно больший ущерб во всем», — подчеркнула она.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.

