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18:11, 8 декабря 2023Спорт

В МОК объяснили решение допустить россиян до Олимпийских игр-2024

МОК объяснил решение допустить россиян до ОИ-2024 мнением большинства атлетов

Фото: HJBC / Shutterstock / Fotodom

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили решение допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр-2024. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

В МОК заявили, что прислушались к мнению подавляющего большинства спортсменов, которые просили не наказывать коллег-атлетов за действия правительств их стран. Кроме того, организация учла просьбу международных федераций, призвавших допустить россиян и белорусов.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов на Игры в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN).

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.

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      Дарья Коршунова
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