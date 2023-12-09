Костя Цзю заявил, что Олимпийские игры не будут полноценными без россиян

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил допуск россиян на Олимпийские игры-2024. Его слова передает «Матч ТВ».

Цзю заявил, что турнир не будет полноценным без россиян. «Я убежден, что спорт должен быть без политики. Нужно все убрать, потому что спортсмены не должны страдать», — подчеркнул он.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены.

На данный момент на Игры-2024 квалифицировались восемь россиян. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

