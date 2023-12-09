Поветкин оценил предстоящий поединок между Фьюри и Усиком

Александр Поветкин отказался называть фаворита поединка между Фьюри и Усиком

Российский боксер Александр Поветкин оценил предстоящий поединок между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Его слова приводит РИА Новости.

Поветкин отказался называть фаворита боя. «Фьюри далеко не дурак. Он неслабый, неудобный и духовитый. Хотя Усик мне тоже очень импонирует, сильный боксер, но подарка ему однозначно не будет», — заявил он.

Фьюри и Усик должны провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 17 февраля 2024 года. Схватка пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.