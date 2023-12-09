Стало известно о недовольстве игроков «Спартака» главным тренером

Масалитин: иностранные и русские игроки «Спартака» недовольны тренером Абаскалем

Бывший игрок «Спартака» Валерий Масалитин оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Его слова приводит «Газета.Ru».

По мнению Масалитина, у испанского специалиста недостаточно опыта, при этом на него оказывают колоссальное давление. «Есть недовольство игроков. Допустим, тех же иностранцев, которые пришли в команду, а оказались на скамейке. Есть недовольство у российских игроков, которые тоже мало играют и хотят играть больше», — заявил он, отметив, что Абаскаль не может на это повлиять.

9 декабря «Спартак» разгромил самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

После 18 игр в «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе московской команды 30 очков.