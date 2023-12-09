Уехавшая из России пловчиха выиграла два золота на чемпионате Европы

Пловчиха сборной Франции Кирпичникова выиграла два золота на чемпионате Европы

Уехавшая из России пловчиха Анастасия Кирпичникова выиграла два золота на чемпионате Европы на короткой воде в составе сборной Франции. Результаты доступны на сайте соревнований.

Турнир проходит в Румынии. Спортсменка завоевала медали на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.

О смене Кирпичниковой спортивного гражданства стало известно 21 апреля. Тогда она заявила о желании приносить медали новой команде.

На протяжении пяти лет спортсменка тренируется во Франции. Пловчиха имеет шансы принять участие в чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024 в составе европейской сборной.

23-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира.