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09:52, 9 декабря 2023Спорт

Уехавшая из России пловчиха выиграла два золота на чемпионате Европы

Пловчиха сборной Франции Кирпичникова выиграла два золота на чемпионате Европы
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Maxim Thore / Globallookpress.com

Уехавшая из России пловчиха Анастасия Кирпичникова выиграла два золота на чемпионате Европы на короткой воде в составе сборной Франции. Результаты доступны на сайте соревнований.

Турнир проходит в Румынии. Спортсменка завоевала медали на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.

О смене Кирпичниковой спортивного гражданства стало известно 21 апреля. Тогда она заявила о желании приносить медали новой команде.

На протяжении пяти лет спортсменка тренируется во Франции. Пловчиха имеет шансы принять участие в чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024 в составе европейской сборной.

23-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира.

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      Анастасия Борисова
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