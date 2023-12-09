Уехавшая из России пловчиха выиграла два золота на чемпионате Европы
Уехавшая из России пловчиха Анастасия Кирпичникова выиграла два золота на чемпионате Европы на короткой воде в составе сборной Франции. Результаты доступны на сайте соревнований.
Турнир проходит в Румынии. Спортсменка завоевала медали на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.
О смене Кирпичниковой спортивного гражданства стало известно 21 апреля. Тогда она заявила о желании приносить медали новой команде.
На протяжении пяти лет спортсменка тренируется во Франции. Пловчиха имеет шансы принять участие в чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024 в составе европейской сборной.
23-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира.