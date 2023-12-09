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11:39, 9 декабря 2023Мир

В США обеспокоились репутацией лучшего американского танка из-за провала ВСУ. Как это скажется на помощи Украине?

MWM: в США не хотят помогать Украине из-за больших потерь западной техники

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Масштабы потерь, с которыми столкнулась Украина в ходе провального контрнаступления, сыграли важную роль в укреплении оппозиции в США, которая выступает против передачи оружия Киеву или предоставления финансовой помощи. Как пишет издание Military Watch Magazine (MWM), это может полностью подорвать боеспособность Украины.

США выступили с просьбой удерживать M1 Abrams от линии фронта

По информации источника издания, американская сторона обеспокоена репутацией лучшего американского танка M1 Abrams — считается, что ее могут запятнать кадры боевых потерь. Согласно ряду неподтвержденных сообщений, Вашингтон оказывает давление на Киев с целью удержать переданные Украине в сентябре танки от передовой.

Фото: Adel Al-Haddad / Inquam Photos / Reuters

Отмечается, что из-за потерь западной техники в США задумываются над тем, чтобы прекратить помогать Украине. По мнению авторов материала, это может не только полностью подорвать способность Киева вести военные операции, но и возможности украинского государства выполнять даже самые базовые функции.

Белый дом заявлял об отсутствии прогресса в согласовании помощи Украине

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что прогресс в переговорах с Конгрессом США о согласовании новой помощи Украине пока отсутствует. «У меня нет никакого прогресса, о котором можно было бы говорить», — сказал чиновник, добавив, что новостей по этому вопросу по-прежнему нет.

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До этого он сообщал, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии насчет продолжения помощи в свете позиции Конгресса. Кирби также отмечал, что у Соединенных Штатов осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. По его словам, после этого Вашингтон уже не сможет предоставлять военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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      Варвара Кошечкина
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