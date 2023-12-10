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НХЛ - регулярный чемпионат
09:11, 10 декабря 2023Спорт

Дубль и передача Кучерова принесли «Тампе» победу в матче НХЛ

Дубль и передача Кучерова принесли «Тампе» победу над «Сиэтлом» в матче НХЛ

Фото: Joe Nicholson / Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. Победу команде принесли голы Энтони Cирелли и Ника Пола, а также дубль российского форварда Никиты Кучерова. Также нападающий записал на свой счет результативную передачу.

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Кучеров был признан первой звездой встречи. Россиянин занимает первое место как по заброшенным шайбам (19), так и по передачам (28) в текущем сезоне НХЛ.

2 декабря Кучеров был признан первой звездой ноября в НХЛ. Игрок выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. Трижды в карьере россиянин достигал отметки в 100 очков за сезон: в 2018, 2019 и 2023 годах.

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