Облава ОМОНа на БДСМ-вечеринку в российском гей-клубе попала на видео

Опубликовано видео с рейда ОМОНа на гей-клуб Fame в Екатеринбурге

Облава ОМОНа на БДСМ-вечеринку в гей-клубе Fame в Екатеринбурге попала на видео. Кадры рейда опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На записи видно, как сотрудники полиции выводят из помещений заведения мужчин и женщин, некоторые из которых одеты в откровенные наряды из кожи.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов проверили документы у сотни человек, но несовершеннолетних среди них не выявили. Однако было изъято девять литров подозрительного алкоголя, а также табачная продукция без маркировки. После окончания рейда владельцы заведения объявили об успешно пройденной проверке и продолжении работы.

ОМОН нагрянул с рейдом на гей-клуб Fame в ночь на 10 декабря. Как стало известно, полицейские переписали данные ее участников. По словам члена городской Общественной палаты Дмитрия Чукреева, облава проводилась «по сообщениям неравнодушных граждан». По его словам, теперь в клубе как минимум изымут немаркированную алкогольную продукцию.

30 ноября Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в стране. После этого московская полиция провела серию рейдов в столичных клубах. Проверки прошли в ночном заведении на Малой Якиманке, в клубе у станции метро «Автозаводская» и стрип-клубе для мужчин, расположенном у станции «Полянка».