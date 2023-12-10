Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до девяти матчей

Форвард «Вашингтона» Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до девяти матчей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард не смог поразить ворота в девятом подряд матче. В последний раз россиянин смог забросить шайбу 19 ноября во встрече с «Коламбус Блю Джекетс».

8 декабря Овечкин первым из россиян в НХЛ достиг отметки в 1500 очков. Юбилейное очко форвард набрал в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старс». Россиянин сделал голевую передачу, а его команда потерпела поражение в серии буллитов (4:5).

В нынешнем сезоне Овечкин провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На счету 38-летнего россиянина пять голов и десять результативных передач.