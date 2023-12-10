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15:28, 10 декабря 2023Спорт

В России оценили возможный бойкот Украиной Олимпийских игр-2024

Васильев: другие страны могут последовать инициативе Украины о бойкоте Игр-2024
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил возможный бойкот Украиной Олимпийских игр-2024 после допуска россиян. Его слова приводит РИА Новости.

Васильев счел, что другие страны могут последовать инициативе Украины о бойкоте турнира, превращая его в механизм решения политических вопросов. Он отметил, что России «абсолютно ни холодно, ни жарко» от неучастия иностранных сборных.

«Если бы глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и ему подобные придерживались строго олимпийской хартии, то страны, которые заявляли бы о неучастии в Играх, дисквалифицировались на два олимпийских срока, как это и предписано в хартии», — заявил Васильев.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

После этого на Украине заявили, что не исключают вариант с бойкотом Игр-2024, и добавили, что примут решение об участии в турнире позднее.

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      Андрей Стрельцов
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