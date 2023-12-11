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04:46, 11 декабря 2023Мир

Стало известно о призывах США к Израилю завершить операцию в Газе

Economist: Блинкен призвал Израиль закончить операцию в Газе к Новому году
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль неофициально заявил, что военную операцию в секторе Газа нужно закончить до Нового года, об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на источники.

Журналисты указали на призывы США завершить операцию против палестинского радикального движения ХАМАС. «Во время своего недавнего визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил израильтянам, что им придется завершить все дела к Новому году», — подчеркнуло издание.

6 декабря посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал возможные сроки завершения военной операции Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в секторе Газа. По его словам, для достижения поставленных целей необходимы недели или даже месяцы

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      Марина Совина
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