Стало известно о призывах США к Израилю завершить операцию в Газе

Economist: Блинкен призвал Израиль закончить операцию в Газе к Новому году

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль неофициально заявил, что военную операцию в секторе Газа нужно закончить до Нового года, об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на источники.

Журналисты указали на призывы США завершить операцию против палестинского радикального движения ХАМАС. «Во время своего недавнего визита в Израиль госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил израильтянам, что им придется завершить все дела к Новому году», — подчеркнуло издание.

6 декабря посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал возможные сроки завершения военной операции Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в секторе Газа. По его словам, для достижения поставленных целей необходимы недели или даже месяцы