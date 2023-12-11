В Вашингтоне заявили о нежелании США мира на Украине

Конгрессвумен Грин: США не интересен мир на Украине, перемирие не обсуждается

Вашингтон не заинтересован в мирном соглашении для прекращения конфликта на Украине, поскольку желает войны, заявила член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин. Об этом она написала в социальной сети Х (бывший Twitter).

Она прокомментировала визит украинского президента Владимира Зеленского в США. «С Зеленским в городе и подходящими к концу деньгами на Украину, почему никто в Вашингтоне не говорит о мирном соглашении с Россией?» — задалась конгрессвумен вопросом.

Она ответила на свой же вопрос и подчеркнула, что власти США не заинтересованы в перемирии. «Вашингтон желает войны, а не мира. Разве это не ужасно?» — добавила Грин.

Ранее Зеленский во время выступления раскритиковал Конгресс за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие.