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22:44, 11 декабря 2023Мир

В Вашингтоне заявили о нежелании США мира на Украине

Конгрессвумен Грин: США не интересен мир на Украине, перемирие не обсуждается

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

Вашингтон не заинтересован в мирном соглашении для прекращения конфликта на Украине, поскольку желает войны, заявила член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин. Об этом она написала в социальной сети Х (бывший Twitter).

Она прокомментировала визит украинского президента Владимира Зеленского в США. «С Зеленским в городе и подходящими к концу деньгами на Украину, почему никто в Вашингтоне не говорит о мирном соглашении с Россией?» — задалась конгрессвумен вопросом.

Она ответила на свой же вопрос и подчеркнула, что власти США не заинтересованы в перемирии. «Вашингтон желает войны, а не мира. Разве это не ужасно?» — добавила Грин.

Ранее Зеленский во время выступления раскритиковал Конгресс за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие.

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      Марина Совина
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