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15:00, 11 декабря 2023Бывший СССР

Кучма прокомментировал отказ Сената США передать помощь Украине

Экс-президент Кучма: США потеряют лицо перед всем миром, если оставят Украину

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Соединенные Штаты Америки потеряют лицо перед всем миром, если оставят Киев без помощи. Так экс-президент Украины Леонид Кучма прокомментировал отказ Сената США передать Украине 61 миллард долларов, его слова приводит The Guardian.

Бывший глава республики выразил надежду, что закон о поддержке Украины сможет провести президент Соединенных Штатов Джо Байден. Ранее в администрации американского лидера уже заявляли, что без поддержки со стороны США Российская армия победит на поле боя, где Вооруженные силы Украины страдают от нехватки боеприпасов.

«США проиграли Афганистан. Поражение Украины означает, что США потеряют лицо перед всем миром», — заявил Кучма. Он также отметил, что верит в победу Украины, даже несмотря на ослабление международной поддержки.

Ранее стало известно, что в Киеве проведут учения по обороне столицы республики. Цель мероприятия заявлена как «наращивание боевых возможностей во время подготовки и ведения оборонительной операции».

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      Александр Курбатов
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