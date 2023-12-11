Минобороны разрешили не отчитываться об управлении госимуществом на время СВО

Кабмин разрешил МО РФ не отчитываться об управлении госимуществом на время СВО

Правительство России разрешило Министерству обороны не отчитываться об эффективности управления госимуществом на время проведения специальной военной операции (СВО), распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить, что в период проведения специальной военной операции Минобороны России не осуществляет размещение в системе "Управление" отчетности об эффективности управления и распоряжения государственным имуществом», — говорится в документе кабмина.

Кроме того, оборонное ведомство может не отправлять в Министерство финансов результаты анализа отчетности, как это было ранее предусмотрено в распоряжении правительства от 12 октября 2020 года номер 2645-р.

Ранее правительство России ввело особый воинский учет для заключенных граждан в военкоматах по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов.