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21:35, 11 декабря 2023Россия

Минобороны разрешили не отчитываться об управлении госимуществом на время СВО

Кабмин разрешил МО РФ не отчитываться об управлении госимуществом на время СВО

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Правительство России разрешило Министерству обороны не отчитываться об эффективности управления госимуществом на время проведения специальной военной операции (СВО), распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить, что в период проведения специальной военной операции Минобороны России не осуществляет размещение в системе "Управление" отчетности об эффективности управления и распоряжения государственным имуществом», — говорится в документе кабмина.

Кроме того, оборонное ведомство может не отправлять в Министерство финансов результаты анализа отчетности, как это было ранее предусмотрено в распоряжении правительства от 12 октября 2020 года номер 2645-р.

Ранее правительство России ввело особый воинский учет для заключенных граждан в военкоматах по месту нахождения исправительных учреждений и следственных изоляторов.

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      Марина Совина
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