На МЦД-3 в Москве из-за сбоя произошла задержка движения поездов

На столичном МЦД-3 из-за сбоя произошла задержка движения поездов

На третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) из-за сбоя произошла задержка движения поездов, об этом сообщила пресс-службы Московской железной дороги в Telegram-канале.

Отмечается, что в 18:50 по техническим причинам вынужденно остановился электропоезд на перегоне Москва-Казанская — Перово Казанского направления. В связи с этим в пути задерживались поезда в сторону Ипподрома.

В пресс-службе заявили, что предпринимаются все необходимые меры для введения движения в график.

28 ноября в Москве произошел сбой в работе МЦД-4. Из-за остановки состава были задержаны несколько поездов. В пути задержались поезда дальних маршрутов в сторону Московской области и МЦД-4 в сторону станции Железнодорожная.

