Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:09, 11 декабря 2023Россия

На МЦД-3 в Москве из-за сбоя произошла задержка движения поездов

На столичном МЦД-3 из-за сбоя произошла задержка движения поездов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) из-за сбоя произошла задержка движения поездов, об этом сообщила пресс-службы Московской железной дороги в Telegram-канале.

Отмечается, что в 18:50 по техническим причинам вынужденно остановился электропоезд на перегоне Москва-Казанская — Перово Казанского направления. В связи с этим в пути задерживались поезда в сторону Ипподрома.

В пресс-службе заявили, что предпринимаются все необходимые меры для введения движения в график.

28 ноября в Москве произошел сбой в работе МЦД-4. Из-за остановки состава были задержаны несколько поездов. В пути задержались поезда дальних маршрутов в сторону Московской области и МЦД-4 в сторону станции Железнодорожная.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассказало об экспериментах США в лабораториях на Украине. Там изучали коронавирусы и миграцию летучих мышей

      В Вашингтоне заявили о нежелании США мира на Украине

      Зеленский в США раскритиковал Конгресс и вновь попросил оружие

      Стало известно о массовом заражении солдат ВСУ опасной инфекцией

      На МЦД-3 в Москве из-за сбоя произошла задержка движения поездов

      В МИД назвали общее число вывезенных из сектора Газа россиян

      США пообещали создать на Украине способные сдерживать Россию вооруженные силы

      Минобороны разрешили не отчитываться об управлении госимуществом на время СВО

      Депутат описал свои драки с Жириновским в Госдуме и за ее пределами

      Байден и Зеленский запланировали обсудить ситуацию на поле боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости