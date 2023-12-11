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18:23, 11 декабря 2023Спорт

Названы лучшие упражнения для замедления старения

Men Today назвал планку и отжимания лучшими упражнениями для замедления старения

Фото: joe mcferrin / Unsplash

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для замедления старения. Об этом сообщается в материале издания.

Для начала необходимо выполнять планку, которая укрепляет корпус, прокачивает пресс и повышает тонус мышц. Далее нужно делать обычные и обратные отжимания, а также приседания. Еще одним упражнением станет тяга гантелей в наклоне, которая помогает сократить широчайшие мышцы и задействует мускулы на руках.

Последним упражнением станет ягодичный мост, который укрепляет мышцы кора, заднюю и переднюю поверхность бедра, а также икроножные мышцы. Отмечается, что выполненный комплекс поможет чувствовать себя моложе.

7 августа врач Наталья Зубарева дала советы пожилым людям для занятий спортом. Врач посоветовала пенсионерам заниматься только тем видом спорта, который приносит удовольствие. Она добавила, что пожилым нужно хвалить себя за выполненные задачи.

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      Анастасия Борисова
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