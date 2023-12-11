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18:07, 11 декабря 2023Силовые структуры

Открывшего стрельбу из ружья по полицейским россиянина арестовали

Под Рязанью суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Суд в Рязанской области арестовал мужчину, открывшего стрельбу из охотничьего ружья по сотрудникам правоохранительных органов в Рыбновском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Он пробудет под стражей до 5 февраля 2024 года. В ближайшее время арестованному будет предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Мужчина открыл огонь по прибывшим к его дому полицейским в среду, 6 декабря. В результате его действий один из сотрудников правоохранительных органов получил ранения, несовместимые с жизнью. Спустя время начался штурм, стрелка задержали и отвезли на допрос.

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      Олеся Мицкевич
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