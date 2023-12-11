Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:42, 11 декабря 2023Среда обитания

Путин согласился с идеей поднять планку по выдаче одного вида льготной ипотеки

Путин согласился с идеей выдавать арктическую ипотеку на сумму более 6 млн руб.
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин согласился с идеей повысить планку по максимальной выдаче ипотечного кредита для арктического региона. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время максимальная сумма льготного кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, в остальных регионах — 6 миллионов.

На встрече Путина с получателями арктической ипотеки под два процента один из ее участников выступил с предложением увеличить сумму потолка по ипотеке. По его словам, это помогло бы россиянам приобрести квартиру большего метража. Путин ответил, что эту идею можно обсудить. «Надо сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно», — сказал он.

Материалы по теме:
Уникальное озеро на грани экологической катастрофы. Как его собираются спасать при помощи человеческих волос?
Уникальное озеро на грани экологической катастрофы.Как его собираются спасать при помощи человеческих волос?
14 ноября 2023
Богачей Кремниевой долины обвиняют в афере на миллиарды долларов. Как они захватывают земли ради нового города-утопии?
Богачей Кремниевой долины обвиняют в афере на миллиарды долларов.Как они захватывают земли ради нового города-утопии?
17 ноября 2023

Путин также согласился с идеей снизить стаж работы для арктической ипотеки. Кроме того, он заявил, что арктическая ипотека позволяет закрепляться на тех территориях, где россияне хотели бы жить.

Ранее Минфин предложил правительству сократить максимальный размер ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 до 6 миллионов рублей. Отмечалось, что такие меры нужны для охлаждения рынка ипотечного кредитования. Кроме того, министерство выступило с предложением поднять первоначальный взнос с 20 до 30 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил встретиться президенту Бразилии и получил отказ

      Путин заметил покосившиеся дома в российском городе

      Российский таксист случайно нашел на обочине у леса отморозившую ноги девочку

      Открывшего стрельбу из ружья по полицейским россиянина арестовали

      ЦАХАЛ вывез десятки арестованных мальчиков и мужчин из Газы в нижнем белье

      Строители заселились в квартиры москвичей

      Названы самые часто замалчиваемые фантазии в сексе

      Пассажир позволил стюардессе покормить сына с ложечки и был пристыжен в сети

      Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ с позиций под Богдановкой

      Россиянам пообещали доллар по 90 рублей к концу недели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости