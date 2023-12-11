Путин согласился с идеей поднять планку по выдаче одного вида льготной ипотеки

Путин согласился с идеей выдавать арктическую ипотеку на сумму более 6 млн руб.

Президент России Владимир Путин согласился с идеей повысить планку по максимальной выдаче ипотечного кредита для арктического региона. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время максимальная сумма льготного кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, в остальных регионах — 6 миллионов.

На встрече Путина с получателями арктической ипотеки под два процента один из ее участников выступил с предложением увеличить сумму потолка по ипотеке. По его словам, это помогло бы россиянам приобрести квартиру большего метража. Путин ответил, что эту идею можно обсудить. «Надо сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно», — сказал он.

Путин также согласился с идеей снизить стаж работы для арктической ипотеки. Кроме того, он заявил, что арктическая ипотека позволяет закрепляться на тех территориях, где россияне хотели бы жить.

Ранее Минфин предложил правительству сократить максимальный размер ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 до 6 миллионов рублей. Отмечалось, что такие меры нужны для охлаждения рынка ипотечного кредитования. Кроме того, министерство выступило с предложением поднять первоначальный взнос с 20 до 30 процентов.