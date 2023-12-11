Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:32, 11 декабря 2023Наука и техника

«Роскосмос» рассказал об испытаниях «Кондора-ФКА»

«Роскосмос»: работы по настройке бортовых систем «Кондора-ФКА» завершаются

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Работы по проверке и настройке бортового оборудования системы с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА № 1» завершаются. Об этом рассказала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Летные испытания космической системы с "Кондором-ФКА № 1". Завершаются работы по проверке и настройке бортовых систем и продолжается набор данных для оценки целевых характеристик. И уже начато взаимодействие с потребителями информации», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Пошли, родная моя, пошли!» 60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
«Пошли, родная моя, пошли!»60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
16 июня 2023
«Я просто оказался в фокусе событий» Какой была жизнь первого космонавта Земли Юрия Гагарина?
«Я просто оказался в фокусе событий»Какой была жизнь первого космонавта Земли Юрия Гагарина?
12 апреля 2023

В ноябре заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Роскосмоса» Валерий Заичко сообщил, что аппарат «Кондор-ФКА» начнет работу 1 января. Запуск второго спутника «Кондор-ФКА» и космического аппарата «Обзор-Р» запланирован на 2024 год.

В августе источник ТАСС рассказал, что группировку спутников ДЗЗ «Кондор-ФКА» планируют расширить до четырех космических аппаратов. По его словам, уже решены вопросы, связанные с производством еще двух «Кондоров».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В России задумались о трибунале для властей Украины. Кого хотят призвать к ответственности и какое наказание им готовят?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Стоматолог развеял три популярных мифа о здоровье зубов

      15-летняя москвичка обманула родителей и месяц выдавала свою девушку за парня

      Обнаружено препятствующее росту раковых клеток соединение

      Нарышкин заявил об отказе Запада от Украины

      Аренда жилья в России за год подорожала на четверть

      На Украине заявили о сложной ситуации для ВСУ на нескольких направлениях

      Мужчина купил лотерейные билеты в одном и том же месте и дважды сорвал куш

      Израильские военные задержали сотни палестинцев в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости