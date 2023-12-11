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14:27, 11 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили о неочевидной причине гастрита

Диетолог Чижикова: инфицирование бактериями может спровоцировать гастрит

Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom

Инфицирование бактерией Helicobacter pylori может стать причиной развития гастрита и язвы желудка. Об этой неочевидной причине заболевания предупредила врач-диетолог, врач-эндоскопист Анастасия Чижикова в беседе с «Газетой.Ru».

Врач уточнила, что бактерии Helicobacter pylori, попадая в организм, начинают выделять вещества, которые повышают кислотность желудочного сока. Кроме того, по словам Чижиковой, они разрушают защитный слой на стенках желудка, делая его уязвимым перед кислотой. «Эти процессы вместе приводят к повреждению тканей желудка, воспалению и образованию язв на его стенах», — отметила специалистка.

Помимо бактерий, по словам диетолога, гастрит также могут спровоцировать и внешние факторы, такие как нерегулярное питание, привычка плохо пережевывать пищу, злоупотребление приправами, специями, маринадами и копченостями. Чижикова добавила, что иногда характерные для гастрита воспаления появляются из-за хронического стресса. Она объяснила, что длительное эмоциональное напряжение увеличивает выработку желудочного сока, усиливает сокращение мышц желудка, снижает защитный барьер его слизистой оболочки и провоцирует развитие заболевания.

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Также Чижикова напомнила, что на состояние желудка негативно влияют курение, алкоголь, а также употребление продуктов и лекарств с истекшим сроком годности. Нанести урон слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки способен и длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов.

Кроме того, гастрит может развиться под воздействием внутренних факторов, отметила диетолог. К ним она причислила наследственность, нарушения работы пищеварительной системы, аутоиммунные заболевания, аллергические реакции, недостаток кислорода в тканях, дефицит некоторых витаминов.

Ранее нутрициолог Дарья Русанова назвала способ не перегрузить пищеварительную систему в новогоднюю ночь. По ее словам, чтобы не переедать за праздничным столом, нужно обязательно есть в течение дня и сократить потребление алкоголя.

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