Российский заключенный забил палкой сокамерника

Во Владимирской области заключенный насмерть забил палкой сокамерника

В селе Мелехово (Владимирской области) заключенный исправительной колонии строгого режима № 6 забил палкой 66-летнего сокамерника. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого 24-летний молодой человек сломал старшему товарищу несколько ребер и нанес множество ударов, пострадавший не выжил. Помочь избитому сокамернику не успели. Он отбывал наказание за расправу.

24-летний заключенный попал в колонию по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Теперь ему грозит новое уголовное дело по более серьезной статье.

Ранее в Нижегородской колонии мешавшего отдыхать сокамерникам заключенного избили костылем и лишили его жизни.

