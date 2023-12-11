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11:19, 11 декабря 2023Силовые структуры

Российский заключенный забил палкой сокамерника

Во Владимирской области заключенный насмерть забил палкой сокамерника

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В селе Мелехово (Владимирской области) заключенный исправительной колонии строгого режима № 6 забил палкой 66-летнего сокамерника. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого 24-летний молодой человек сломал старшему товарищу несколько ребер и нанес множество ударов, пострадавший не выжил. Помочь избитому сокамернику не успели. Он отбывал наказание за расправу.

24-летний заключенный попал в колонию по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Теперь ему грозит новое уголовное дело по более серьезной статье.

Ранее в Нижегородской колонии мешавшего отдыхать сокамерникам заключенного избили костылем и лишили его жизни.

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