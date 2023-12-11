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13:15, 11 декабря 2023Бывший СССР

Украинские грузовики стали ввозить в Польшу на поездах из-за блокировки КПП

RMF FM: украинские грузовики стали ввозить в Польшу на поездах из-за блокады КПП

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украинские перевозчики стали ввозить грузовики в Польшу на поездах из-за блокировки КПП на границе между странами польскими дальнобойщиками. Об этом пишет радиостанция RMF FM.

«Поезд с 13 седельными тягачами с полуприцепами, загруженными на железнодорожные платформы с Украины, в воскресенье прибыл на станцию Славкув в Силезском воеводстве», — сказано в сообщении.

Уточняется, что далее грузовики отправятся в Германию, Швецию и Литву. По информации RMF FM, это тестовый состав, он пробыл в пути около восьми часов.

Ранее сообщалось, что блокада границы со стороны Польши привела к проблеме с поставками военных грузов для украинской армии на передовую. Боец Вооруженных сил Украины Александр обвинил блокирующих границу польских перевозчиков в оторванности от реальности. Блокада КПП на границе дальнобойщиками началась в ноябре.

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      Кристина Есикова
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