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14:16, 11 декабря 2023Спорт

В Белоруссии раскритиковали допуск на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе

В Белоруссии назвали допуск на Олимпиаду в нейтральном статусе дискриминацией

Фото: Yohei Osada / Globallookpress.com

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии раскритиковал допуск спортсменов на Олимпийские игры (ОИ) 2024 года в нейтральном статусе. Заявление приводится на сайте организации.

«Мы приветствуем допуск к Играм в Париже белорусских спортсменов, однако принятое решение не удовлетворяет интересы белорусского спортивного сообщества в полной мере», — отметили в НОК. В заявлении подчеркнуто, что выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) условия участия в турнире являются крайне дискриминационными.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом к Играм не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.

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