В Европе заявили о кризисе доверия к власти западных демократий

Politico: ряд западных демократий столкнулся с кризисом доверия к власти

Ряд западных демократий (США, Франция, Великобритания) столкнулся с кризисом доверия к власти со стороны общества. Об этом сообщает европейское отделение издания Politico со ссылкой на собственный опрос.

«Почти семь из десяти американских респондентов заявили, что состояние демократии в последние годы ухудшилось, в то время как 73 процента опрошенных во Франции разделили то же мнение. Согласно опросу, проведенному Ipsos в сентябре, в Соединенном Королевстве более 6 из 10 респондентов заявили, что демократия работает хуже, чем пять лет назад», — отмечается в материале издания.

Автор подчеркивает, что рост тревожных настроений дополнительно связан с фактором избирательных кампаний, которые пройдут в 2024 году в ряде стран, включая США и Великобританию. Среди стран, недовольных политической системой, также оказались Хорватия, Италия и Польша. Единственная страна из списка, удовлетворенная состоянием демократии, является Швеция. Там о доверии политическим институтам заявили около 58 процентов респондентов.

Ранее президент США Джо Байден заявил о решающем значении предстоящих выборов для будущего американской демократии. Байден также обвинил сторонников республиканского экс-президента государства Дональда Трампа в том, что те провоцируют политическое насилие и запугивают электорат. Он отметил, что с результатами голосования необходимо считаться даже тогда, когда они не оправдывают ожиданий. «Мы не решаем споры в Америке с помощью бунтов, толпы, пули или молотка», — добавил политик.