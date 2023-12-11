Власти заявили о трех остающихся под завалами пострадавших в Костанае

Глава ДЧС Костанайской области Касым: в обрушенном здании остаются три человека

В Казахстане под руинами обрушившегося здания в Костанае остаются как минимум три человека. Об этом заявил глава областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Кайрат Касым, его слова приводит региональный портал «Наша газета».

В Костанае 11 декабря из-за взрыва газобаллонного оборудования произошло обрушение одноэтажного здания, в котором проводился ремонт грузовиков.

«По состоянию на 15:00 нам удалось извлечь из-под завалов троих человек, один из них в тяжелом состоянии», — рассказал Касым. Он также отметил, что, по предварительным данным, пострадали 13 человек.

По спискам работодателей, под завалами могут находиться до трех сотрудников организации. При этом неизвестно, сколько лиц не связанных с предприятием, остается под руинами.

По словам руководителя ДЧС, поиск осложняют тяжелые конструкции постройки и загромождение из техники. При этом спасатели опасаются проводить серьезные манипуляции инженерной техникой из страха навредить оказавшимся под завалами людям.

В конце ноября в казахстанском городе Алма-Ата произошел пожар в нелегальном хостеле. В момент происшествия в нем также находились двое россиян.