В Москве машина рухнула с четвертого этажа парковки и попала на видео

Shot: в Москве с четвертого этажа парковки в Митино упал Volkswagen

В Москве с четвертого этажа парковки в Митино рухнул Volkswagen Touareg. Об этом пишет Shot в Telegram.

На кадрах очевидцев видно, что автомобиль упал на шлагбаум. На участке парковки, с которого вылетел Volkswagen, видно поврежденные ограждения. На месте происшествия работают спасатели и врачи.

По информации издания, водитель машины был пьян. Сейчас он находится в скорой помощи. Серьезных травм мужчина не получил.

Ранее на Волгоградском проспекте в Москве взорвался автомобиль такси. На кадрах с моментом происшествия видно, что взрыв произошел, когда машина стояла на светофоре. После этого из горящего такси выпрыгнул мужчина, который сбросил с себя верхнюю одежду, что бы потушить пламя. В результате водителя с ожогом руки доставили в больницу.