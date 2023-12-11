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17:36, 11 декабря 2023Россия

В Москве машина рухнула с четвертого этажа парковки и попала на видео

Shot: в Москве с четвертого этажа парковки в Митино упал Volkswagen
СюжетВзрыв в Москве

В Москве с четвертого этажа парковки в Митино рухнул Volkswagen Touareg. Об этом пишет Shot в Telegram.

На кадрах очевидцев видно, что автомобиль упал на шлагбаум. На участке парковки, с которого вылетел Volkswagen, видно поврежденные ограждения. На месте происшествия работают спасатели и врачи.

По информации издания, водитель машины был пьян. Сейчас он находится в скорой помощи. Серьезных травм мужчина не получил.

Ранее на Волгоградском проспекте в Москве взорвался автомобиль такси. На кадрах с моментом происшествия видно, что взрыв произошел, когда машина стояла на светофоре. После этого из горящего такси выпрыгнул мужчина, который сбросил с себя верхнюю одежду, что бы потушить пламя. В результате водителя с ожогом руки доставили в больницу.

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      Константин Лысяков
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