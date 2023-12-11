В России ребенок попал в больницу после купания в ванне со старшим братом

В Петербурге трехлетний мальчик попал в больницу после купания в ванне

В России мальчик попал в больницу после купания со старшим братом. Об этом сообщает телеканал «78».

Дети играли в ванне и сломали установленный в ванне смеситель. Из крана на младшего из братьев хлынула горячая вода.

Ребенка госпитализировали с ожогами спины и плеч. Медики оценили его состояние как тяжелое. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Петербурге два человека обварились кипятком прямо на улице. Молодые люди шли по тротуару, когда улицу начало заливать кипятком из лопнувшей трубы. Обоих пострадавших госпитализировали с ожогами стоп.