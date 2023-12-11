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11:49, 11 декабря 2023Россия

В российском городе второклассник упал на улице в яму с кипятком

В Челябинске второклассник упал в вырытую коммунальщиками яму с кипятком

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Челябинске второклассник упал на улице в яму с кипятком, вырытую представителями городских коммунальных служб. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала пояснил, что рабочие разрыли участок теплотрассы и не установили на месте ограждения или предупреждающие знаки. Восьмилетний российский школьник получил ожоги 45 процентов тела.

Мальчика оперативно доставили в больницу. По факту травмирования ребенка возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

В октябре сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после падения 14-летнего подростка в Екатеринбурге в яму с кипятком.

Тогда юноша и его товарищ увидели два канализационных колодца на улице 40-летия Октября, на которых вместо крышек были стеклянные рамы. Школьник встал на раму и провалился в кипяток.

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      Анна Щербакова
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